ABD: Avrupa, Ukrayna'nın güvenliğinde öncü olmalı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Fox News’te katıldığı bir programda savaşın sona erdirilmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Vance, Ukrayna güvenliğinin sağlanmasında en büyük sorumluluğun Avrupa ülkelerine düştüğünü vurguladı. Ukrayna’ya olan yakınlıkları ve ortaya çıkan güvenlik çıkarları nedeniyle öncelikli yükümlülüğün Avrupa’ya ait olduğunu belirten Vance, “Bu onların kıtası, bu onların güvenliği. Başkan Trump, onların bu konuda adım atması gerektiğini açıkça ifade etti” dedi.

"AVRUPA ÖNCÜ OLMALI"

ABD’nin savaşın ve ölümlerin durdurulmasına gerekirse yardımcı olacağını dile getiren Vance, Avrupa’dan “öncü rol” üstlenmesini beklediklerini söyledi. Ancak ABD’nin, savaşın başlangıçta nasıl durdurulacağını net görmeden herhangi bir taahhütte bulunmayacağını da ekledi.

"ELON MUSK'A TAVSİYEM, ÜÇÜNCÜ BİR PARTİ KURMA"

Vance, ABD’li milyarder Elon Musk’a yeni bir siyasi parti kurmaması yönünde uyarıda bulundu. Musk’ın Cumhuriyetçi Parti ve Trump’ın MAGA hareketine bağlı kalarak daha etkili olabileceğini belirtti.

Vance, “Benim Elon’a tavsiyem, Cumhuriyetçi Parti’yi kendi yöntemlerinle düzeltmeye çalışması olurdu. Benimle ya da ABD Başkanıyla aynı fikirde ol, ama üçüncü bir parti kurarak büyük bir fark yaratabileceğini iddia etme” ifadelerini kullandı.