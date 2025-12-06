Abone ol: Google News

Gazze'de ateşkesten bu yana 367 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde ekim ayında ateşkes ilan edilmesinin ardından İsrail bölgede sık sık ihlal gerçekleştirirken ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 367'ye yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 14:49
  • Gazze'de ateşkesin ilan edildiği ekim ayından bu yana 367 Filistinli hayatını kaybetti.
  • İsrail saldırıları devam ederken, son 48 saatte 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
  • Toplam can kaybı 70 bin 354'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nde git-gelli ateşkes...

Bölgede 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ATEŞKESTEN BU YANA 367 KİŞİ ÖLDÜ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 367'ye, yaralı sayısı 953'e yükseldi.

Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 223 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 70 BİN 354 OLDU

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 354'e, yaralı sayısı 171 bin 30'a yükseldi.

