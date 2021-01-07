ABD basınında Kongre baskını: Bozguncuların işgali

ABD'nin yüksek tirajlı gazeteleri, internet edisyonlarında olayları canlı aktarırken, eylemcileri "bozguncu çetesi" anlamına gelen "mob" sözcüğüyle adlandıran başlıklar kullandı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto amacıyla Beyaz Saray önünde düzenlediği mitingin ardından yaşanan olaylar çığrından çıktı. Trup yanlısı protestocular, ABD Kongre Binası'nı işgal ederken, polisle yaşanan arbede bir kadın gösterici, vurularak yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trump'ın itidal çağrısı, yerel ve federal kolluklarının bölgede asayişi sağlamasının ardından, seçilmiş başkan Joe Biden'ın göreve başlaması için Kongre'de yapılacak tescil oturumu yeniden başladı.

ABD BASINI, ORTAK DİL KULLANDI

Washington Post gazetesi, olayları, "Trump taraftarı çete Capitol (Kongre) binasını kuşattı" başlığıyla duyurdu.

Gazete haberinde, "Başkan Trump'ın yüzlerce destekçisi, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi, Seçici Kurul oylarına itiraz eden Cumhuriyetçi temsilcilerin tartışmalarını böldü. Senatoda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, meslektaşlarına 'Joe Biden'ın zaferinin onanması ve seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalara son verilmesine yönelik' çağrısını yaparken kargaşa koptu." ifadelerini kullandı.

"ÇETE, ABD BAŞKENTİNİ İŞGAL ETTİ"

New York Times gazetesinin internet edisyonunda, "Trump'ın öfkeli konuşmasıyla galeyana gelen çete, Capitol'ü kuşattı" başlığı yer aldı.

Gazete, haberinde, "Çetenin binayı işgal etmesinin ardından Senatoda Seçici Kurul oylarının sayılması yarıda kaldı. (Başkan Yardımcısı) Pence ve kanun koyucular tahliye edildiler." ifadeleriyle okurlarına aktardı.

CNN televizyonu, olayları, internet sitesinde büyük puntolarla, "Çete, ABD başkentini işgal etti." başlığıyla duyurdu.

Haberde, göstericilerin Temsilciler Meclisi salonuna kadar girdikleri, olaylar nedeniyle meclisin her iki kanadındaki Cumhuriyetçiler'in Seçici Kurul oylarına yaptıkları itirazların yarıda kaldığı vurgulandı.