ABD basınından Blinken'ın Orta Doğu politikasına eleştiri: Utanç verici başarısızlık ABD'de The Nation dergisi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu politikasına sert eleştiri yaptı. Derginin analizine göre Blinken, "utanç verici başarısızlık" yaşadı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu turu ABD'de 'başarısız' olarak nitelendirildi.

The Nation dergisinin analizine göre Blinken'ın gezisi "utanç verici bir başarısızlık" oldu.

"Biden'ın Orta Doğu politikası çöktü"

Haberin başlığında 'Haftasonu Biden'ın Orta Doğu politikası çöktü' ifadeleri kullanılırken, Biden'ın Gazze'yi dümdüz etmek için İsrail'e yeşil ışık yaktığı hatırlatıldı.



Blinken'ın ziyaret ettiği ülkelerde söylemlerini kabul ettiremediği vurgulanan haberde, bunun Biden'ın Orta Doğu stratejisinin sonu olduğu değerlendirildi.



Blinken'ın Türkiye ziyareti de haberde değerlendirildi.

"Erdoğan Blinken'la görüşmek istemedi"

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Blinken ile görüşmek istemediği ve Karadeniz'e gitmek için bahane bulduğu , Blinken'ın sadece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştürüldüğü söylendi.

Ayrıca Blinken'ın, Mısır'dan da eli boş döndüğü belirtilen haberde, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, koşulsuz acil ateşkes istediği ve ABD yönetiminin çifte standartuyguladığı belirtildi.