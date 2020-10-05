ABD basınından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye eleştirisi

NATO'ya aykırı hareket ettiği belirtilen Macron'un, İttifak'ın güney kanadını tehlikeye attığına dikkat çekildi. Türkiye'nin askeri müdahalesinin, bu durumu engellediği kaydedildi.

NATO üyesi Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İttifak ruhuna aykırı davranışları ABD basınının tepkisini çekti.

The Hill'de Sasha Toperich imzasıyla yayınlanan "NATO ittifakını bozan Trump değil, Macron mu?" başlıklı yazıda Fransız cumhurbaşkanının son dönemde ülke sınırlarının dışında takındığı tavır eleştirildi.

Macron'un, geçtiğimiz kasım ayında "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti." dediği hatırlatıldı ve bu ifadenin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başta olmak üzere birçok lider tarafından tepki gördüğü kaydedildi.

"LİBYA'NIN ZENGİNLİKLERİNE ULAŞMAK İÇİN..."

Londra'daki NATO zirvesinden önce Macron'un, NATO'nun bütçe meselelerine çok fazla odaklandığını öne sürdüğü anımsatılarak, şöyle denildi:

"Başkan Trump’ın Macron’un NATO yorumlarının 'saygısız' olduğu şeklindeki yanıtı yerinde oldu. Macron’un iyi planlanmış söylemi, medyanın dikkatini Amerika’nın ittifaka verdiği desteği azaltmaya yönlendirirken, Fransa’ya öncülük ediyordu.

Aynı zamanda Macron, savaşın parçaladığı ülkenin engin zenginliklerine erişmek için Libya'da bir askeri darbeyi destekleyerek, Fransa'yı Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile konumlandırmak için sessizce çalıştı.

"TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ OLMASAYDI...

Fransa’nın savaş makinesi Hafter'i destekleyerek Libya’nın istikrarsızlaştırılmasındaki yıkıcı rolü ve Vladimir Putin ile eşi benzeri görülmemiş koordinasyon, Rusya destekli Wagner Grubu savaşçılarının varlığına yol açtı.

Türkiye’nin Libya’ya askeri müdahalesi ve Trablus’ta uluslararası alanda tanınan hükümetin çağrısı olmasaydı, artık Libya’da Avrupa ve NATO güvenliğinin güney kanadını ciddi şekilde tehlikeye atan birkaç Rus askeri üssü olacaktı.

"FRANSIZ ETKİSİNİ EMPOZE ETME GİRİŞİMLERİ"

Fransa, Türkiye'nin Libya'daki eylemlerini çabucak kınamakla birlikte, diğer ülkelerin müdahalesine kör ve suç ortağı oldu. Ve hâlâ Macron, Libya'da manevra yapma ve Fransız etkisini empoze etme girişimlerine devam ediyor.

Örneğin; Macron geçen hafta Birleşmiş Milletler'de, Libya'daki çatışmalara bir çözüm oluşturmaya yardımcı olmak için Libya'nın komşu ülkelerini bir araya getirmek ve yeniden etkileşim kurmak için yeni bir girişim duyurdu.

"FRANSA'NIN DOĞU AKDENİZ'DE DENİZ SINIRI YOK"

Libya dışında, Yunanistan ile Türkiye arasındaki deniz ihtilafı nedeniyle yakın dönemde artan gerginlikler, Macron'a Fransa'nın bölgedeki rolünü yeniden ileri sürmesi için yeni bir fırsat verdi.

Macron, Yunanistan'ı desteklemek için Doğu Akdeniz'e jetler ve savaş gemileri gönderdi, ancak kimin himayesi altında? Fransa'nın Doğu Akdeniz'de deniz sınırı yok, AB de Macron'u bu sulara savaş gemileri göndermeye çağırmadı."