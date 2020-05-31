ABD basınının tek gündemi şiddetli protestolar

Ülkeyi kasıp kavuran Geoge Floyd eylemleri, ABD’nin tek gündemi haline geldi.

Polis şiddetine kurban giden George Floyd için sokaklara dökülen yüz binler, ABD genelinde günlerdir protestolara devam ediyor.

Her geçen gün şiddetini artıran eylemlerde, birçok şehirde ortalık savaş alanına dönmüşken, yanan polis arabaları, şiddetli çatışmalar, yağmalar ve gösterilerde ağır yaralanan yüzlerce kişi, sadece ABD’nin değil tüm dünyanın da gözünü üzerlerine çekmiş durumda.

ABD BASINI İLK GÜNLERDE SESSİZ KALMIŞTI

Adalet için sokağa dökülen ve Minneapolis kentinde başlayan eylemler, ilk günlerde adeta ABD basını tarafından görmezden gelinmişti. Eylemlerin ilk günlerinde olanları manşete taşımaktansa dış gündemdeki suya sabuna dokunmayan olayları birinci sıradan vermeyi tercih eden gazeteler, bu tutumlarını sürdüremedi.

ÜLKENİN TEK GÜNDEMİ ŞİDDETLİ OLAYLAR

Haklı adalet arayışları karşısında olaylara gözlerini ve kulaklarını kapatan ülkenin yayın organları, artık iyice büyüyen olaylar karşısında sessiz kalamadı.

Ülkenin dört bir yanında yayınlanan gazete manşetlerinin ilk sırasında yer alan eylemler, ülkenin içinde olduğu kaosu ve savaş alanını da bir kez daha gözler önüne serdi.

NEW YORK TIMES

İlk günlerde olayları gündemine taşımayan New York Times, basılı yayınında manşetten verdiği olaylar için “Gitgide yayılan kargaşa ülkeyi bölünmenin kıyısına getirdi” yorumunda bulundu.

WASHINGTON POST

Washington Post, manşetinde “Öfke ve ızdırap dalgası ABD şehirlerini kasıp kavurdu” ifadelerine yer verdi.

USA TODAY

Çok satan gazetelerden USA Today, barışçıl başlayan protesto gösterilerinin şiddete dönmesinin arkasında yatan başlıkları gündeme taşıdı.

WALL STREET JOURNAL

Wall Street Journal, cumartesi geçesi ülke genelinde artan şiddetli gösterlileri “ABD şehirleri bir kez daha sarsıldı” bakış açısıyla manşetten duyurdu.

LOS ANGELES TIMES

Batı Yakası’nın en çok okunan gazetelerinden Los Angeles Times, şehirde ilan edilen OHAL’i gündeme taşıdı.

DALLAS MORNING NEWS

The Dallas Morning News ise gündemine, tüm dünya tarafından tepki çeken, yağmacılara karşı koyarken ölesiye dövülen iş yeri sahibini taşıdı.

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