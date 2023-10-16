ABD Başkanı Biden: Biz dünyanın en güçlü ülkesiyiz Joe Biden, ABD'nin İsrail ve Ukrayna'da yetersiz kalıp kalmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

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ensonhaber.com

ABD, hem Rusya'ya karşı Ukrayna'ya hem de Filistinlilere karşı İsrail'e açık desteğini sürdürüyor.

Kiev ve Tel Aviv yönetimlerinin yanında olduklarını söyleyen Biden, dikkat çeken bir soruyla karşılaştı.

Biden, her iki ülkeye desteği sürdürmek için milyar dolarlık taleplerde bulunuyor.

CBS yayınına katılan Biden'a "İsrail ve Ukrayna'daki savaşlar, ABD'nin aynı anda üstlenebileceğinden daha mı fazla?" şeklinde soru yöneltildi.

"ABD dünya tarihinin en güçlü ülkesi"

Biden, ABD olarak tarafları aynı anda destekleyemeyecekleri fikrini reddetti. "Tanrı aşkına! Biz ABD'yiz." diyen Biden, şunları söyledi:

Tarihteki en güçlü ulus... Dünyanın değil, dünya tarihinin... Her ikisini de halledebiliriz. Uluslararası savunmamızı da sürdürebiliriz.

"İki çatışma ABD'nin güvenliğiyle ilgili"

Biden, iki çatışmanın "büyük ölçüde" Amerikan halkının güvenliğiyle ilgili olduğunu savundu:

Ukrayna'da hedeflerimden biri, kendisi de savaş suçları işlemiş olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, NATO müttefikleriyle sınır komşusu olan ve Rusya sınırında bulunan bağımsız bir ülkeyi işgal etmesini önlemekti.



Başarılı olsaydı şimdi ne olacağını hayal edin. Avrupa'da hiç içine çekilmediğimiz büyük bir savaş gördünüz mü? Bunun olmasını istemiyoruz.



Bu demokrasilerin sürdürülebilir olmasını sağlamak istiyoruz. Ukrayna bu konuda kritik öneme sahip.

Washington'dan İsrail'e destek

İsrail'i destekleyen Joe Biden yönetimi, Demir Kubbe savunma sistemi için mühimmat ve önleyiciler gönderdi.

Aynı zamanda Kongre, Rusya karşısındaki Ukrayna'ya milyarlarca dolar askeri ve mali yardım sağladı.

Kongre'den ek yardım talebi

The Hill'in aktardığına göre, Beyaz Saray'ın önümüzdeki günlerde Kongre'den İsrail'e ek yardım talep etmesi bekleniyor. Bu talebin Ukrayna için daha fazla yardım çağrısıyla sürdürülmesi öngörülüyor.

Kongre'de hem İsrail hem de Ukrayna için iki partili destek olsa da, Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesine karşı olduklarını dile getirerek bunun ABD'ye ne tür bir yarar sağlayacağını sorguluyor.