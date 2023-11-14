ABD Başkanı Biden, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin ailelerine seslendi: Geliyoruz ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin ailelerine, "Biraz daha dayanın, geliyoruz" diye seslendi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, gece-gündüz demeden Gazze Şeridi'ne yönelik 39 gündür devam ettiği saldırılarda çocuk ve kadınlar başta olmak üzere savunmasız halkı katlediyor.

Açıklanan son resmi verilere göre 7 Ekim'den bu yana 11 bin 320 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ölenlerden 4 bin 650'sinin çocuk, 3 bin 145'inin de kadın olduğu belirtildi.

İsrail'e göre Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Biden, Hamas'ın elindeki esirleri bırakacağına inandığını söyledi

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın tuttuğu 200'den fazla esirin bırakılacağına inandığını belirterek, "Bununla ilgili kişilerle her gün konuşuyorum. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum ancak herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum" diye konuştu.

Biden, esirlerin ailelerine de "Biraz daha dayanın, geliyoruz" diye seslendi.