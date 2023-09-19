ABD Başkanı Biden: Rusya'nın karşısında birlikte durmalıyız Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, Ukrayna halkının cesur olduğunu söyledi. ABD Başkanı, Kiev yönetiminin yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda konuştu.

Biden, konuşmasının bir bölümünü Rusya-Ukrayna Savaşı'na ayırdı.

Egemenlik ve insan haklarının BM sözleşmesinin temel unsurları olduğunu söyleyen Biden, BM'nin Rusya'nın saldırganlığına karşı durması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Genel Kurul'da beraberindeki heyetle birlikte Biden'ı dinleyenler arasındaydı.

Moskova'ya karşı birliktelik çağrısı

Yaklaşık 30 dakika süren konuşmasında Biden, BM ülkelerine çağrıda bulunarak Moskova yönetimine karşı ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Ukraynalıları desteklemeye devam edeceklerini belirten Biden, şunları söyledi:

ABD, müttefiklerimiz ve dünya çapındaki ortaklarımızla birlikte, egemenliklerini, toprak bütünlüklerini ve özgürlüklerini savunan cesur Ukrayna halkının yanında durmaya devam edecek.

"Rusya dünyanın usanacağına inanıyor"

Biden, Rusya'nın, "dünyanın usanacağına ve Ukrayna'ya gaddarca davranılmasına izin vereceğine inandığını" dile getirdi.

"Ama size şunu soruyorum." diyen Biden, konuşmasının devamında şöyle dedi:

Bir saldırganı durdurmak için BM Şartı'nın temel ilkelerini terk edersek, herhangi bir üye devlet korunduğundan emin olabilir mi?



Ukrayna'nın bölünmesine izin verirsek herhangi bir ulusun bağımsızlığı güvende olur mu?

ABD Başkanı Biden ayrıca bu haftaki BM toplantısının “savaşın gölgesinde" kaldığını ve "karartıldığını" dile getirdi.

"Savaşı bitirme gücü yalnızca Rusya'da"

Hiçbir ülkenin savaşın sona ermesini Ukrayna kadar istemediğini belirten Biden, ABD'nin Kiev'e verdiği desteği ve "adil ve kalıcı bir barış için diplomatik bir çözüm" sağlama çabasını yineledi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın sorumluluğunu üstlendiğini ve savaşı derhal sona erdirme gücünün de yalnızca Rusya'da olduğunu vurguladı.

ABD lideri, "Rusya, barışın önünde tek başına duruyor çünkü Rusya'ya göre barışın bedeli Ukrayna'nın teslim olması, Ukrayna'nın toprağı ve Ukrayna'nın çocuklarıdır." ifadelerini kullandı.