Vladimir Zelensky'den Batı'ya uyarı: Ukrayna düşerse, Putin daha ileri gider Zelensky, "Putin Baltık ülkelerine ulaştığında ABD ne yapacak?" diye sordu. Ukrayna lideri, Putin'i defalarca seçen Rus halkını da eleştirdi.

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ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşecek.

Görüşme, ABD'nin Ukrayna'ya mali yardımları artırdığı bir dönemde gerçekleştirilecek.

Zelensky, Biden ile zirve öncesi CBS televizyonuna verdiği mülakatta, Batı'ya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konusunda uyarılarda bulundu.

"Ukrayna düşerse, Putin kesinlikle daha ileri gider"

Washington yönetiminin desteği için minnettar olduğunu söyleyen Zelensky, şöyle dedi:

Yalnızca Ukrayna'yı desteklemiyorlar. Ukrayna düşerse, Putin kesinlikle daha ileri gider.



Putin, Baltık ülkelerine ulaştığında ABD ne yapacak? Polonya sınırına ulaştığında ne yapacak? Putin bunu yapar.

"Ruslar Polonya'ya ulaşırsa..."

ABD'nin toplam 70 milyar dolar düzeyindeki desteği için "Çok minnettarız." ifadesini kullanan Zelensky, şöyle devam etti:

Herkesin minettarlığımızı ölçebilmesi için Ukrayna'nın daha başka ne yapması gerekiyor? Biz bu savaşta ölüyoruz.



Bakın! Ukrayna düşerse 10 yıl sonra ne olur? Bunu bir düşünün. Eğer Ruslar Polonya'ya ulaşırsa sıradaki ne olur? Üçüncü Dünya Savaşı mı?

Zelensky, tüm dünyanın "Putin'i durdurmak mı yoksa yeni bir dünya savaşı başlatmak mı istediğin karar vermesi" gerektiğini savundu.

Rus halkına tepki: Yeni bir Hitler yarattılar

"Putin'i değiştiremeyiz." diyen Ukrayna Devlet Başkanı, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

Rus halkı, dünyanın saygısını kaybetti. Onu (Putin) seçtiler. Yine seçtiler ve ikinci bir Hitler yarattılar.



Bunu onlar yaptı. Zamanı geriye alamayız ama burada durdurabiliriz.

Beyaz Saray'a ikinci ziyaret

Bu arada son ziyaret, Zelensky'nin geçen aralık ayında Biden'la görüşmek ve Kongre'nin ortak oturumunda konuşma yapmak üzere Washington'a gitmesinin ardından Beyaz Saray'a yaptığı ikinci ziyaret olacak.