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    ABD Başkanı Biden trans bireylerin orduya katılma yasağını kaldırdı

    ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen transseksüel bireylerin orduya katılma yasağını kaldırdı.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 20:46
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    ABD Başkanı Biden trans bireylerin orduya katılma yasağını kaldırdı

    ABD Başkanı Joe Biden Donald Trump'ın ordudaki trans bireyler üzerindeki yasağı tersine çeviren bir karar aldı.

    Eski ABD Başkanı Trump, göreve başladığı ilk yılda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transseksüellerin ABD ordusuna katılmasının yasaklanacağını duyurmuştu.

    TRUMP YASAKLAMIŞTI, BİDEN KALDIRDI

    Söz konusu yasak 2019’un Nisan ayında yürürlüğe girmişti.

    20 Ocak’ta yemin töreninin ardından göreve başlar başlamaz çok sayıda kararname imzalayan Biden, trans bireylerin orduya katılmasını engelleyen yasağı da kaldırdı.

    ABD Başkanı Biden trans bireylerin orduya katılma yasağını kaldırdı #1

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