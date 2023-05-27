ABD Başkanı Biden, yeniden adaylık için Demokrat Parti'de avantaja sahip Demokrat ve Demokrat eğilimli seçmenlerin yüzde 60'ı, Biden'ı tekrar aday olarak görmek istediğini söyledi. ABD Başkanı'nın ilerleyen yaşı ise olumsuz düşünceleri artırıyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağını ilan etti.

Biden'ın kararından sonra CNN International tarafından 17-20 Mayıs tarihlerini kapsayan bir ankete imza atıldı.

Şimdilik avantajlı

ABD'de yapılan anket, 80 yaşındaki Biden'ın Demokrat adaylar arasında şimdilik avantajlı olduğunu gösterirken, yeni dönem için seçmenlerin ileri yaştaki Başkan'a karşı olumsuz bakışını da ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, Amerikalıların sadece üçte biri (yüzde 33), Biden'ın 2024'te kazanmasının ülke için ileri bir adım veya zafer olacağını söyledi.

Hakkındaki olumlu düşünce azalıyor

Demokrat Başkan hakkında, Aralık 2022'de yüzde 42 seviyesinde olan olumlu fikirler Mayıs'ta yüzde 35'e geriledi.

Amerika'daki tüm seçmenlerin baz aldığı anket değerlendirmesinde ise katılımcıların yüzde 66'sı, Biden'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin ülke için ya bir gerilemeye ya da bir felakete sebep olacağı görüşünü destekledi.

Anketlerde Biden önde

Aynı anketin sonuçları, Biden'ın ABD Başkanı olarak aldığı güven oyu oranının yüzde 40 olduğunu gösterdi.

Ankete katılan Demokrat ve Demokrat eğilimli seçmenlerin yüzde 60'ı Biden'ı, yüzde 20'si avukat Robert F. Kennedy'yi ve yüzde 8'i de yazar Marianne Williamson'ı 2024 başkanlık seçimlerinde partilerinin adayı olarak görmek istediklerini belirtti.

Kalan yüzde 8'lik kısım ise "bir başkasını" destekleyeceğini söyledi.