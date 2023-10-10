ABD Başkanı Biden'dan Gazze'ye kara harekatı için İsrail'e sessiz onay İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'a, Gazze'ye kara harekatı başlatmaktan başka seçenekleri olmadığını söylediği öne sürüldü.

AA & Ensonhaber

İsrail ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Tüm dünya, gelişmeleri yakından takip ediyor.

Netanyahu: Gazze'ye girmeliyiz

Axios haber sitesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesi hakkında bilgi sahibi İsrailli ve ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre Gazze'ye kara harekatı olasılığı ele alındı.

Biden, Gazze'deki İsrailli rehineler konusunu gündeme getirirken Netanyahu, "Gazze'ye girmeliyiz. Şu anda pazarlık yapamayız" dedi.

Ülkesinin Hamas'ın saldırılarına karşılık olarak güç kullanmaktan başka seçeneği olmadığını söyleyen Netanyahu, bir ülkenin Orta Doğu'da zayıflık gösteremeyeceği mesajını verdi.

Lübnan sınırında bir cephe açılmasının endişe verici olduğunu ancak ülkesinin bu senaryoya hazırlıklı olduğunu söyleyen Netanyahu, caydırıcılığı yeniden tesis etmek gerektiği vurgusunda bulundu.

Biden'dan sessiz onay

Kaynaklar, Biden'ın Gazze'ye kara harekatı yapılmaması konusunda Netanyahu'yu ikna etmeye ya da Netanyahu üzerinde böyle bir baskı kurmaya çalışmadığını aktardı.

İddialara ilişkin Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlığı ise henüz bir açıklama yapmadı.

Sivil can kayıpları artabilir

İsrail ordusunun karadan Gazze şeridine girmesi halinde kayıp verme riskinin artacağı ifade ediliyor.

Ayrıca olası bir kara harekatının Filistinli sivil can kayıplarının daha da artmasına neden olacağı, bunun da Tel Aviv üzerindeki uluslararası baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.