ABD Başkanı Joe Biden AB liderleri ile görüşecek ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ekim’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek.

İHA

ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük vergisi konusundaki anlaşmazlığın çözümü öncesi ABD Başkanı Joe Biden, AB liderleriyle görüşme kararı aldı.

Biden, 20 Ekim’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek.

Amaç: Transatlantik ortaklığı güçlendirmek

Üst düzey bir AB yetkilisi, görüşmenin amacının transatlantik ortaklığı güçlendirmek, Ukrayna hakkında güçlü bir mesaj vermek, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve bu yaptırımların delinmesini önlemeye yönelik yolların ele almak olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, ABD-AB arasındaki çelik tarifeleri konusunda bir anlaşma olmazsa, 31 Ekim’den sonra çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük vergileri ve misilleme niteliğindeki AB vergileri yeniden uygulamaya konulabilir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)