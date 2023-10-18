ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de Filistin, Ürdün ve Mısır Gazze saldırısı sonrası görüşmeyi iptal ettiği Joe Biden İsrail'e indi. Biden'i İsrail Başbakanı Netanyahu karşıladı.

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ensonhaber.com

İsrail-Hamas güçleri arasındaki gerilim nefesleri kesiyor.

Bölgeden her yeni günde bir başka vahşet haberi gözler önüne seriliyor.

Dünyada yankı uyandıran olayda gözler ülke liderlerine çevrildi.

ABD Başkanı Joe Biden’in, Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Beynamin Netanyahu ile görüşmesi ve ardından da Ürdün’e geçerek Kral Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.

Biden ile görüşme iptal edildi

Ancak dün akşam saatlerinde İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısı görüşmeyi de etkiledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Ayrıca Biden ve diğer liderlerle bugün yapılması planlanan İsrail ve Hamas çatışmalarının ele alınacağı toplantıya katılımını iptal etti.

Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün de görüşmeye katılmayacaklarını açıkladı.

Biden, İsrail'e indi

Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden’in İsrail ziyaretinden bir gün öncesine denk geldi.

Bir diğer yandan Biden İsrail ziyaretini gerçekleştirdi.

Netanyahu, Biden'i kucakladı

Dakikalar önce İsrail’e inen ABD Başkanı Biden'ı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog karşıladı.