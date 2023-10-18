Pentagon, İsrail'e tam desteklerini yineledi İsrail'e tam desteklerini yineleyen Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'e Hamas ile mücadele etmesi için güvenlik sistemleri sağladıklarını belirterek bunun masum sivilleri öldürmek anlamına gelmediğini söyledi.

AA & Ensonhaber

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail’in hava saldırısıyla vurduğu Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne ilişkin soruları cevapladı.

İsrail'e tam desteklerini yineleyen Singh, yüzlerce sivilin öldüğü kaydedilen hastane saldırısıyla ilgili sorulara konuya ilişkin fazla bilgisi olmadığını belirterek kaçamak cevaplar vermesi dikkati çekti.

Singh, ABD'nin İsrail’e verdiği askeri yardımlara hiçbir ön şart koşmadığına işaret ederek, "Kesinlikle İsrail'e Gazze'deki Hamas'ı etkisiz hale getirmesi ve etkili bir şekilde geri püskürtmesi için ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini veriyoruz. Bu, masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor" diye konuştu.

İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelerde savaş hukukunun desteklenmesinin mutlak gerekliliğini yinelediklerini aktaran Singh, "İsrail'in çok yetenekli ve profesyonel bir ordusu var. Gazze'de kullandıkları güvenlik yardımının da doğru şekilde Hamas'ı hedef almak için kullanılacağına, aynı zamanda masum sivillerin insani yardım için gidebilecekleri alanlar aramasına olanak sağlanacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Hamas'ı suçladı

Singh, Gazze'de sivillerin ihtiyaç duydukları şeylere sahip olmalarını ve güvenli bölgelere tahliye edilebilmelerini sağlamak için İsraillilerle temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalaması konusunda Hamas'ı suçlayan Singh, Hamas'ın sivillerin bulunduğu yapıların içinde faaliyetlerini sürdürdüğünü savundu.

Singh, İsrail'in masum sivillerin hedef alınmaması konusunda savaş hukukuna uyması gerektiğini düşündüklerini ve bu konuda güvenlerinin tam olduğunu anlattı.

Gazetecilerin soruları karşısında zorlandı

Singh, Hamas saldırısını öngöremeyen ve daha önce de birçok insan hakları ihlaline neden olan İsrail ordusuna ABD'nin neden bu kadar çok güvendiğini soran gazetecilere, "Uzun süreli bir müttefikliğimiz var" yanıtını verdi.

Singh, Hamas'ın komuta merkezlerini hastane gibi binaların içine kurduğunu belirtirken, "Bunu gösteren bir deliliniz var mı?" şeklindeki ısrarlı sorulara, "Elimde böyle bir veri yok" cevabını vermek zorunda kaldı.