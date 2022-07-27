ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüsü atlattı

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, hastalığı atlattı. Biden'ın testi, negatife döndü...

Beyaz Saray, 21 Temmuz’da ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sözcü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, “Başkan Biden'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor.” dedi.

Testi negatife döndü

Biden, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezleri’nin (CDC) talimatları gereği, Beyaz Saray'da karantinaya girdi ve tüm işlerini uzaktan yönetti.

Koronavirüsün 7’nci gününde Biden’ın testi, negatife döndü.

"Oval Ofis'e dönüyorum"

80 yaşındaki ABD Başkanı, sağlığının iyi olduğunu kendisi açıkladı.

Biden, sosyal medya hesabından negatif çıkan testinin resmini paylaşarak, “Oval Ofis'e geri dönüyorum. İyi bakım için doktora (Kevin O'Connor) ve desteğiniz için hepinize teşekkürler.” dedi.