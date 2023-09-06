ABD Başkanı Joe Biden madalya törenini aniden terk etti ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da katıldığı madalya töreninde katılımcıların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden salondan çıkmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Garip hareketleri ile sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, hareketlerine bir yenisi daha ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden’ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün Beyaz Saray’da bir törene katıldı.

Yüzbaşı Larry L. Taylor'a cesaretinden dolayı Onur Madalyası takdim eden Biden'ın törende aniden salonu terk etmesi katılımcılar tarafından dikkat çekti.

Aniden salonu terk etti

Biden'ın, katılımcıların şaşkın bak

ışlarına aldırış etmeden salondan çıkması sosyal medyada gündem oldu.