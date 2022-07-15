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ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan’da

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan’da

ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan’a geldi. Biden’ı Prens Muhammed Bin Salman karşıladı. Başkan Biden, Kral Selman ve Veliaht Prens Mohammed Bin Salman ile görüştü.