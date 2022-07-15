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    ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan’da

    ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan’a geldi. Biden’ı Prens Muhammed Bin Salman karşıladı. Başkan Biden, Kral Selman ve Veliaht Prens Mohammed Bin Salman ile görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 20:27
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 20:32
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    ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan’da

    ABD'nin 46. başkanı olan Joe Biden, önceki gün, İsrail'den başlayarak Ortadoğu turuna çıktı.

    Joe Biden, İsrail ve Filistin ziyaretini tamamladıktan sonra bugün ilerleyen saatlerde Orta Doğu turunun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan'a geçti.

    Biden, Cidde kentinde Mısır, Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri liderlerinin hazır bulunacağı bir zirveye katılacak.

    İlk kez İsrail'den sonra S.Arabistan'a geçen başkan

    Biden'in bu ziyareti, bugüne kadar iktidara gelen ABD başkanlarından ilk kez birinin, İsrail ziyaretinden sonra Suudi Arabistan'a geçtiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

    İkili ilişkiler gündeme gelecek

    ABD-Suudi Arabistan ziyaretlerinde genel olarak ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meseleler ana gündem maddelerini oluşturuyor.

    Biden, Suudi Arabistan’da

    ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu ziyareti çerçevesinde Filistin’den sonra Suudi Arabistan’a geldi.

    Biden’ı Al-Salam Sarayı’nda Prens Muhammed Bin Salman karşıladı.

    Kral Selman ile görüştü

    Başkan Biden, Kral Selman ve Veliaht Prens Mohammed Bin Salman ile görüştü.

    ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan’da VİDEO


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