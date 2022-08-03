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    ABD Başkanı Joe Biden yeniden karantinada

    ABD Başkanı Joe Biden yeniden karantinada

    ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs belirtilerinin nüksetmesiyle yeniden karantinaya alındı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 09:10
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    ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmıştı.

    Geçen hafta iyileştiği açıklanan Biden'ın koronayı bir türlü atlatamadı.

    Belirtileri yeniden nükseden Joe Biden, bir kez daha karantinaya alındı.

    Doktoru açıkladı: Yeniden karantinada

    Biden'ın doktoru Kevin O’Connor, Biden'ın Covid-19 belirtilerinin yeniden görülmesiyle karantinaya döndüğünü ve sürekli kontrol altında tutulduğunu açıkladı.

    Öksürük şikayeti devam ediyor

    79 yaşındaki başkanın durumunun iyi olduğunu ancak öksürük şikayetinin devam ettiğini kaydeden doktor, Biden'ın ateşinin, solunumunun ve oksijen düzeyinin tamamen normal olduğunu aktardı.

    ABD Başkanı Joe Biden yeniden karantinada #1


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