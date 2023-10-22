ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e çağrı! 'Savaş yasalarına göre hareket edilmeli' ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyerek, İsrail’e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısında bulundu.

İHA

Dünyanın gözü İsrail-Filistin hattındaki gerilimde...

Bölgeden her yeni gün, bir başka vahşet haberi gözler önüne seriliyor.

Dünyada yankı uyandıran olayda gözler ülke liderlerine çevrildi.

En başından beri İsrail'e olan desteğini dile getiren ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bir açıklama geldi.

Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyerek, “Bugün ve her zaman halklarını korumak için ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından emin olmalıyız” dedi.

İsrail'e savaş yasalarına göre hareket etme çağrısı

İsrail’e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısında bulunan Biden, şunları söyledi:

Başbakan Netanyahu ve ben İsrail'in savaş yasalarına göre nasıl hareket etmesi gerektiğini tartıştık. Bu, savaşta sivilleri mümkün olan en iyi şekilde korumak anlamına geliyor.



Yalnızca barış içinde yaşamak isteyen masum Filistinlileri göz ardı edemeyiz. Bu nedenle Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik ilk insani yardım sevkiyatı için anlaşma sağladım.

İki devletli çözüm önerisi

Filistin-İsrail arasındaki barışın iki devletli çözümden geçtiğini yineleyen Biden, “İki devletli çözümden de vazgeçemeyiz” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)