ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e ziyaret Geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir konuşmada, "Ben iyi bir siyonistim. Siyonist olmak için Yahudi olmak gerekmiyor" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdüren İsrail'i ziyaret edecek.

AA & Ensonhaber

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde sürüyor.

Hamas'a karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze'ye düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 2 bin 778'e yükselirken yaşamını yitirenlerin arasında 1000'e yakın çocuk da bulunuyor.

Biden, İsrail'i ziyaret edecek

Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Biden'ın İsrail, bölge ve dünya için kritik bir zamanda bu ülkeye gideceğini dile getiren Blinken, ABD'nin Hamas'ın saldırıları karşısında İsrail ile dayanışma mesajı vereceğini söyledi.

Blinken, Biden'ın mevcut krizden istifade ederek İsrail'e saldırmak isteyebilecek üçüncü aktörlere bunu yapmamaları yönündeki mesajını yineleyeceğini kaydetti.

Biden'ın ayrıca Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile yakın koordinasyon içinde olacağını ifade eden Blinken, Biden'ın ziyareti kapsamında ayrıca İsrail'in savaş hedefleri ve stratejisi hakkında kapsamlı bir brifing alacağını aktardı.

Gazze'ye insani yardımlar

Blinken, Biden'ın İsrail'den operasyonlarını sivil kayıplarını nasıl en aza indirerek yürüteceği ve Gazze'deki sivillere insani yardım akışını nasıl sağlayacağı konusunda bilgi alacağını ifade etti.

Bu kapsamda Blinken, ABD ile İsrail'in sivilleri tehlikeden uzak tutmaya yardımcı olacak bölgeler oluşturma olasılığı da dahil bağışçı ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan gelen insani yardımların Gazze'deki sivillere ulaşması bağlamında bir planın geliştirmesi hususunda anlaştığını duyurdu.

Blinken, "Yardımların bir an önce Gazze'ye akmaya başlaması kritik önem taşıyor" diye konuştu.

Hamas'ın insani yardımların sivillere ulaşmasını engellemesi veya kendisinin el koyması halinde Blinken, bunu ilk kınayanın kendileri olacağını ve tekrar böyle bir şey olmaması için çalışacaklarını söyledi.