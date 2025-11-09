ABD Başkanı Trump: Dünyanın en kötü sağlık hizmeti olan ObamaCare'i sonlandırın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve 'ObamaCare' olarak adlandırılan sigorta uygulamasını hedef aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ObamaCare kapsamında sağlık sigorta şirketlerine her yıl yüz milyarlarca dolar para aktarıldığını belirten Trump, ancak bu uygulamanın sağlık sistemi için kötü olduğunu savundu.

"DÜNYANIN EN KÖTÜ SAĞLIK HİZMETİ"

Trump, Senato'daki Cumhuriyetçilere yönelik, "ObamaCare kapsamında sigorta şirketlerine gönderilen yüz milyarlarca doların halkın daha iyi sağlık hizmetlerini kendilerinin alabilmesi için doğrudan onlara gönderilmesini öneriyorum. Başka bir deyişle, bu paraları büyük ve kötü sigorta şirketlerinden alın ve halka verin. Dünyanın en kötü sağlık hizmeti olan ObamaCare'i sonlandırın" ifadesini kullandı.

Obama döneminde 2010 yılında çıkarılan yasayla devlet destekli sağlık yardımları genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı.

Ayrıca özel sigorta şirketlerinin müşteri seçerken kişilerin gelir durumuna, demografik özelliklerine veya daha önce bir kronik hastalığının olup olmamasına göre ayrım yapması yasaklanmıştı.

ABD HALKI ENDİŞELİ

ABD'de yapılan ankete göre ABD'li yetişkinlerin çoğu gelecek yıl sağlık hizmetlerinin daha pahalı hale gelmesinden endişe duyuyor.

Associated Press ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi, 9-13 Ekim tarihlerinde 1289 yetişkinle yaptığı ankette ABD'lilerin gelecek yıl sağlık harcamalarına ilişkin görüşlerine yer verdi.

Ankete göre her 10 Amerikalıdan 6'sı gelecek yıl sağlık harcamalarının artmasından 'çok' veya 'son derece' endişe duyuyor.

Katılımcıların 4'te 1'i ise sağlık hizmetleri ya da ilaçlar için ödeme yapamama ve sağlık hizmetlerine erişememe konusunda 'çok' veya 'son derece' endişeli olduğunu belirtti.

Sadece her 10 kişiden 3'ü ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık hizmetleri konusundaki tutumunu onaylarken 10 kişiden 4'ü ise Demokratlara sağlık hizmetlerini daha iyi yöneteceklerine dair güven duyduğunu belirtti.

Öte yandan her 10 kişiden 8'i de sağlık hizmetinin kendileri için 'son derece' veya 'çok' önemli olduğu görüşünü paylaştı.