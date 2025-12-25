Yakutistan'da sıcaklık -56 dereceye kadar düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

An itibarıyla Rusya Federasyonu'nun dondurucu soğuğuyla ünlü olan Sibirya bölgesi, bir soğuk hava dalgasıyla mücadele ediyor.

Bölgenin cumhuriyetlerinden ve dünyada yerleşimin olduğu en soğuk yerlerden biri olan Yakutistan'da ölçülen hava sıcaklığı derecesi, akılları baştan aldı.

-56 DERECEYE DÜŞTÜ

Kış aylarında havanın genellikle -40 ila -50 derecelerine düştüğü Yakutistan'da kaydedilen -56 derecenin, günümüzde dünyada ölçülen en düşük sıcaklık olabileceği söyleniyor.

HAYAT DURDU, ÖNLEMLER ALINDI

Kar fırtınası ile boğuşan Yakutistan'da soğuk hava sebebiyle hayat da donarken yetkililer, tedbirler aldı.

Okullar geçici olarak kapatıldı ve vatandaşlara evlerinden çıkmamaları şiddetle tavsiye edildi.

Bazı yolların trafiğe kapalı hale geldiği ve birçok evin kapılarının kara gömülmesi sebebiyle insanların içeride mahsur kaldıkları bildirildi.

Görevlilerin, karı temizlemek için çalışma yürüttükleri ve yolların açılması için ağır makineler kullandıkları belirtildi.

DAHA DA SOĞUYABİLİR

Meteorologların açıklamalarına göre havanın kısa zamanda ısınması beklenmediği gibi, -60 dereceye kadar düşme olasılığı da konuşuluyor.

Yetkililerin, acil durum servislerine durumun kötüleşmesi ihtimaline yönelik hazırlıklar yapılması emirleri verildiğini bildirdi.