ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara bir araya geldi

Beyaz Saray'da tarihi görüşme...

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşmenin başladığı açıklandı.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ

Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığını ele alması bekleniyor.

Beyaz Saray’a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olan Şara’ya, görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani eşlik ediyor.

PAZAR GÜNÜ GENERALLERLE BASKETBOL OYNADI

Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD’li generallerle basketbol oynadığı bir video paylaştı.

Şeybani'nin Instagram hesabındaki videoda, Şam'daki halk sarayında Cumhurbaşkanı Şara ve kendisinin, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile DEAŞ’a karşı kurulan Uluslararası Koalisyon'un Komutanı Kevin Lambert ile basketbol oynadığı görüldü.

Paylaşımında Şeybani, "Sıkı çalış, daha sıkı oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç atış." ifadelerine yer verdi.

ABD'ye giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.