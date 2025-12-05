Donald Trump'a 'FIFA Barış Ödülü' verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çok istediği ödüle kavuştu...

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, alanında ilk kez verilen bir barış ödülüne layık görüldü.

INFANTİNO ÖDÜLÜ VERDİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kura çekimi öncesinde sahnede Trump'a ödülünü takdim ederken, ABD Başkanı'nın yaklaşık 1 yıllık görev süresinde dünyanın birçok noktasındaki bazı savaşların sona erdirilmesinde ana rol oynadığını söyledi.

Infantino, FIFA'nın ilk kez verdiği "FIFA Barış Ödülü"nün, dünya barışına yaptığı katkılar nedeniyle Trump'a takdim edildiğini dile getirdi.

"DÜNYA DAHA GÜVENLİ BİR YER"

ABD Başkanı Trump da barış ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki savaştan Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalara kadar çeşitli örnekler vererek, "Milyonlarca hayatın kurtulmasını sağladık. Bu ödül benim için büyük bir onur" dedi.

Trump, bu süreçteki desteği için ailesine ve Dünya Kupası'ndaki ortaklıkları için Kanada ile Meksika liderlerine ayrı ayrı teşekkür ederken, "Dünya şu anda daha güvenli bir yer" diye konuştu.

FIFA, geçen ay kamuoyuna yaptığı açıklamada, dünya barışına katkı yapan bir kişiye ilk kez "FIFA Barış Ödülü" verileceğini bildirmişti.

ABD, KANADA VE MEKSİKA LİDERLERİ SEMBOLİK KURADA BULUŞTU

2026 Dünya Kupası kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'daki Kennedy Center'da gerçekleştirildi.

Uzun süredir aralarında gümrük vergisi sorunları yaşayan ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Carney ve Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Dünya Kupası kura çekimi töreninde yan yana geldi.

Ev sahibi oldukları için Dünya Kupası'na otomatik olarak katılan üç ülkenin liderleri, sembolik kura çekiminde kendi ülkelerinin isimlerini çekerek gruplardaki yerlerine koydu.

Burada kurayı çekerken futbol ile ilgili bazı yorumlar yapan Trump, ünlü futbolcu Pele'nin oynadığı dönemleri hatırlatarak, "Pele fantastik biriydi ve en iyilerden biriydi." dedi.

SOCCOR VE FUTBOL ÇELİŞKİSİ

ABD'de futbol için "soccer" kelimesini kullandıklarını anımsatan Trump, dünyanın geri kalanında ise bu spora "futbol" denildiğini ifade ederek, "ABD'de futbol olarak adlandırılan başka bir spor dalıyla biraz çelişki yaşıyoruz. Ancak düşününce, aslında bu spor dalına bu isimle hitap etmemiz gerekmez mi? Yani aslında bu futbol. Bizim başka bir isim bulmamız gerektiği konusunda hiçbir şüphe yok." değerlendirmesini yaptı.

Halen Kanada ile gümrük vergisi konusunda sorun yaşayan Trump'ın Kanada Başbakanı Carney ile sahnede samimi pozlar vermesi ise dikkati çekti.

Sembolik töreni yöneten FIFA Başkanı Gianni Infantino da törenin sonunda üç ülke lideriyle birlikte özçekim yaptı.

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Kanada ve Meksika'nın liderleri Donald Trump, Mark Carney ve Claudia Sheinbaum, Washington'da gerçekleştirilen törenin başında sembolik kura çekiminde bir araya geldi.