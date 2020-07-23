ABD Başkanı Trump'ın, Erdoğan yorumu

Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklenen Donald Trump, ABD Başkanlığı'nın "akıl sağlığı" gerektirdiğini söyledi. Trump, "Şi, Putin, Erdoğan zehir gibi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de düzenlenecek başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden'ı hedef aldı.

Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD Başkanlığı'nın zeki olmayı gerektirdiğini savundu.

74 yaşındaki ABD Başkanı, 77 yaşındaki Biden'ın bilişsel teste katılması gerektiğini, çünkü söz konusu başkanlık koltuğunun "dayanaklılık" ve "akıl sağlığı" gerektirdiğini kaydetti.

"BİLİŞSEL YETENEK TESTİNE KATILDIM"

Trump, bilişsel yeteneğine ilişkin soru işaretlerinin medyada yer alması üzerine, başkanlık görevine uygun olduğunu kanıtlamak için söz konusu teste tabi olduğunu belirtti.

Trump'ın, Demokrat rakibine karşı argümanı, seçim kampanyasının temel taşı olarak öne çıkıyor.

"BIDEN EHİL DEĞİL" İMASI

Sözü uluslararası arenaya getiren Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu takdirde 78 yaşında olacak ve ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını alacak olan Biden'ın diğer ülkelerle sert müzakerelere girme konusunda ehil olmadığını ima etti.

Trump: Şi, Putin ve Erdoğan zehir gibi VİDEO

"ERDOĞAN ZEHİR GİBİ"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i örnek veren Trump, şunları söyledi:

"İyi iş çıkartıyoruz. En iyi ekonomiye sahibiz. Ancak zeki birisine sahip olmalıyız. Eğer bu kişi zeki değilse… Çünkü size şunu söyleyebilirim ki, Başkan Şi zehir gibi, Başkan Putin zehir gibi, Erdoğan zehir gibi. Uğraştığın muhatapların arasında zeki olmayan kimse yok. Yüzde 100 (zeki) olmayan birine sahip olamayız."