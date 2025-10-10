ABD Başkanı Trump'tan Çin'e tepki: Küresel piyasaları tıkayacaklar

Çin'de çok garip şeyler olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 'düşmanca' davranmaya başladığını ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere mektuplar göndererek nadir toprak elementleriyle ilgili üretimin her bir unsuruna ve hatta Çin'de üretilmese bile akıllarına gelen hemen her şeye ihracat kısıtlamaları getirmeyi istediklerini bildirdiklerini aktardı.

Trump, bu durumun 'piyasaları tıkayacağını' ve dünyadaki hemen her ülke için, özellikle de Çin açısından hayatı zorlaştıracağını kaydetti.

Bu 'büyük ticaret düşmanlığına' son derece öfkeli olan diğer ülkelerin kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Trump, bunun aniden ortaya çıkan bir durum olduğunu aktardı.

Trump, "Son altı aydır Çin ile ilişkilerimiz çok iyi gidiyordu, bu da ticaretteki bu hamleyi daha da şaşırtıcı kılıyor. Her zaman onların pusuda beklediklerini hissetmişimdir ve şimdi her zamanki gibi haklı olduğum kanıtlandı" dedi.

"ÇİN'İN DÜNYAYI ESİR ALMASINA İZİN VERİLEMEZ"

Çin'in dünyayı esir almasına izin verilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Trump, uzun süredir planlarının bu olduğunun göründüğünü, bunun mıknatıslar ve bir tür tekel konumuna ulaştıkları diğer elementlerle başladığını aktardı.

Trump, ABD'nin de Çin'inkinden çok daha güçlü ve kapsamlı tekel konumları olduğunu belirterek, şimdiye kadar bunları kullanmayı tercih etmediğini kaydetti.

"Şİ İLE GÖRÜŞMEM İÇİN ARTIK BİR NEDEN YOK"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşmadığını ve çünkü bunun için hiçbir sebep olmadığını belirten Trump, "Bu sadece benim için değil, tüm özgür dünya liderleri için gerçek bir sürprizdi. İki hafta sonra Güney Kore'deki APEC toplantısında Şi ile görüşecektim ama artık bunun için bir neden yok gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Trump, Çin'in mektuplarının Orta Doğu'da barışın sağlandığı uygunsuz bir zamanda geldiğini, bu zamanlamanın tesadüf olup olmadığını merak ettiğini vurguladı.

Çin'in yeni yayımladığı 'düşmanca karar' hakkında ne söyleyeceğine bağlı olarak bu hamlesine finansal olarak karşılık vermek zorunda kalacağını belirten Trump, şunları kaydetti: