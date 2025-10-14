ABD Başkanı Trump'tan İtalya Başbakanı Meloni'ye: Çok güzelsin

Dünyanın gözü bu zirvedeydi...

Mısır'daki Gazze zirvesi, çok sayıda lidere ev sahipliği yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirvedeki liderler arasında yer aldı.

TRUMP'TAN MELONİ'YE: GÜZELSİN

Gazze için niyet beyanı belgesinin imzalanmasının ardından ABD Başkanı Trump, açıklamalarda bulundu.

Bütün liderlerden tek tek bahseden Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi unutmadı.

Trump, Meloni'ye güzel olduğunu söyledi.

"SANA GÜZELSİN DESEM ALINMAZSIN DEĞİL Mİ"

Meloni için "ABD'de bir kadına güzel derseniz siyasi kariyeriniz bitiyor. Ama şansımı deneyeceğim. Sana güzelsin desem alınmazsın değil mi? Çünkü öylesin." diyerek Meloni'yi yanına çağırdı.

GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

O anlarda Meloni, Trump'ın iltifatlarına gülerek karşılık verdi.

"MELONİ HARİKA BİR LİDER"

ABD'li lider, sözlerinin devamında Meloni'nin "harika bir lider" olduğunu söyleyerek "Ona İtalya'da çok saygı duyuyorlar. Çok başarılı biri, başarılı bir siyasetçi." diye ekledi.