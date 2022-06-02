Petrol
116.53
0.21%
Euro
17.747
1.43%
Dolar
16.472
0.49%
Altın
988.66
1.59%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
501.073
-2.50%
BTXN Coin
12.18
-3.56%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    ABD Başkonsolosluğu’na LGBTİ bayrağı asıldı

    ABD Başkonsolosluğu’na LGBTİ bayrağı asıldı

    LGBTİ üyelerine verdiği destekle bilinen ABD yönetimi, bu yıl da Türkiye'deki eşcinsellere İstanbul'daki başkonsolosluğuna bayrak asarak destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 18:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD yönetiminin LGBTİ'lere desteği devam ediyor...

    İlk olarak ABD Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump'tan devralmasının ardından LGBTİ'lere yönelik peş peşe kararlar aldı.

    Bu kapsamda orduda bulunan eski trans askerlerin ameliyatlarının karşılanacağı açıklanmıştı.

    Eşcincellere yönelik politika Türkiye'de sürdürülüyor

    LGBTİ'leri sevindiren bu gelişmenin ardından ABD tarihinde ilk kez bir trans birey, dört yıldızlı memur olarak yemin etti.

    LGBTİ politikalarıyla öne çıkan ABD, her yıl olduğu gibi bu sene de İstanbul Sarıyer'de bulunan konsolosluğuna gökkuşağı bayrağı astı.

    "LGBTİ'lere verdiğimiz desteği bir kez daha teyid ediyoruz"

    Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, “Biz Amerikalılar, insan haklarına temel özgürlüklerin korunmasını savunuyoruz. Uluslararası #Homofobi #Transfobi #Bifobi karşıtlığı günü dolayısı ile LGBTİ+ eşit haklardan yararlanmasını sağmaya çalışanlara verdiğimiz desteği bir kez daha teyid ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

    ABD Başkonsolosluğu’na LGBTİ bayrağı asıldı #1

    ABD Başkonsolosluğu’na LGBTİ bayrağı asıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Trabzonspor'da hangi futbolcular gidecek?
    Futbol

    Trabzonspor'da hangi futbolcular gidecek?

    Japonya'da keçi tasarımlı robot: BEX
    Dünya

    Japonya'da keçi tasarımlı robot: BEX

    Görüş Bildir