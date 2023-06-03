ABD: Çin ve Rusya'yı caydırmak için daha fazla nükleer silaha gerek yok
İHA

ABD’den nükleer silah kapasitesine yönelik yeni bir açıklama geldi.

"Rusya ve Çin'i caydırmak için daha fazla nükleer silaha gerek yok"

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin gelişmiş nükleer silah kapasitesi sayesinde Rusya ve Çin’i caydırmak için ABD’nin daha fazla nükleer silaha ihtiyacı olmadığını söyledi.

Sullivan, ayrıca Washington’un 2010’da ABD ile Rusya arasında nükleer silahlanmanın azaltılması amacıyla imzalanan New START anlaşmasında belirlenen stratejik nükleer silahlara ilişkin sınırlara, anlaşmanın 2026’daki sona erme tarihine kadar uyacağını belirterek hem Moskova hem de Pekin ile silah kontrolü müzakerelerine yönelik istekli olduklarını kaydetti.

ABD: Çin ve Rusya'yı caydırmak için daha fazla nükleer silaha gerek yok

Çin - ABD gerginliği

Öte yandan Çin, Tayvan’ın nükleer silahlanma kapasitesini geliştirmesi nedeniyle ABD ile gerginlik yaşamış, Washington’un çatışma riskini azaltma çağrılarını reddetmişti.