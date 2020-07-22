ABD, Çin'den Houston'daki konsolosluğu kapatmasını istedi

Pekin'den yapılan açıklamada, Washington'ın bu kararından geri dönmesi talep edildi. Çin basını, ABD'nin isteği sonrasında dikkat çeken bir anket yaptı.

ABD ile Çin arasında yeni bir gerilim yaşanıyor.

Pekin yönetimi, ABD'nin "aniden" Çin'in Houston Konsolosluğu'nu kapatmasını emrettiğini söyledi.

Teksas eyaletinde bulunan konsolosluğa, tüm operasyonları durdurma yönünde emrin iletildiği kaydedildi. Söz konusu talebin nedeni henüz bilinmiyor.

ABD'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Çin söz konusu hareketi "uluslararası hukuku ihlal eden provokasyon" olarak niteledi.

"ABD'NİN TALEBİ GAYRİMEŞRU"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "iki ülke ilişkilerini sabote edecek böylesine acımasız ve gayrimeşru bir hareketi" şiddetle kınadıklarını söyledi.

Wenbin, "ABD'yi bir an önce yanlış kararını geri çekmeye çağırıyoruz. Aksi halde uygun ve gerekli cevabı vereceğiz." dedi.

Çin Konsolosluğu çalışanları, önemli belgeleri yaktı VİDEO

BELGELER YAKILDI

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrasında, kapatma talebi üzerine konsolosluk çalışanlarının önemli belgeleri yakmaya başladığı belirtildi.

Yaşananların ardından bölgeye itfaiye ekibi sevkedildi.

"HANGİ KONSOLOSLUK KAPATILSIN"

Çin'in İngilizce yayın yapan Global Times gazetesi, Twitter hesabından dikkat çeken bir anket düzenledi.

Ankette okuyuculardan, Houston'daki Çin konsolosluğunun kapatılmasına yanıt olarak Çin'de hangi ABD konsolosluğunun kapatılmasının ihtimal dahilinde olduğunu tahmin etmeleri istendi.

Seçeneklerde Hong Kong ve Macao'nun yüzde 65 ile önde olduğu kaydedildi.