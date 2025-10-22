ABD, Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Çin'e ek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Trump, "1 Kasım itibarıyla Çin'e yaklaşık yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bunun onlar için sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Çin'e karşı nazik olmak istediğini ancak Çin'in yıllar boyunca ABD’ye karşı çok sert davrandığını savunan Trump, "Çünkü iş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı, bazıları iyi politikacı bile değildi. Ancak Çin ve diğer tüm ülkelerin bizden yararlanmasına izin verdiler" değerlendirmesinde bulundu.

KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Ayrıca Çin ile gümrük vergileri konusunda müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump, "İki hafta içinde Güney Kore'ye gidip Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile görüşeceğim. Güney Kore'de buluşacağız. Birçok konuyu konuşacağız. Bu müzakerelerde iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın konuşmasının devamı ise soru işaretlerine neden oldu.

Şi ile görüşmesinin olmayabileceğini de ima eden Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek. Belki de gerçekleşmeyecek" dedi.

Trump, Şi ile iyi bir ilişkisinin olduğuna işaret ederek, "Onunla iyi bir anlaşma yapabileceğimi umuyorum ama bu anlaşma adil olmalı" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin Güney Kore'de 31 Ekim-1 Kasım arasında yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.