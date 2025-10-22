Trump: Putin ile boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum" yanıtını verdi.

"HENÜZ BİR KARAR VERMEDİK"

Sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima eden Trump, "Henüz bir karar vermedik" dedi.

Putin ile görüşmeyi neden iptal ettiğiyle ilgili bir soruya cevap veren Trump, "Ben bir şey söylemedim. Öyle olacağını söylemedim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Önümüzdeki iki gün içinde ne yapacağımız konusunda size bilgi vereceğiz" diyerek olası bir zirvenin halen mümkün olduğuna işaret etti.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda halen ateşkesin mümkün olduğuna inandığını ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Önceki gün konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray, Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamıştı.

ABD'li bir yetkili de "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov, verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, geçtiğimiz günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirebilmek amacıyla Putin ile Budapeşte'de bir araya gelebileceğini belirtmişti.