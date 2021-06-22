Euro
10.4154
-0.4%
Dolar
8.747
-0.26%
Altın
501.98
-0.17%
Borsa
1.403
0.31%
Bitcoin
288.460
-0.76%
EXEN Coin
28.37
-4.15%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    ABD: Çin'i, koronavirüsün araştırılmasını engellerse izole ederiz

    Beyaz Saray, virüsün nereden yayıldığına dair kapsamlı araştırma yapılmasını istedi. Pekin'in, buna engel olması halinde uluslararası toplumdan "dışlanacağı" belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD: Çin'i, koronavirüsün araştırılmasını engellerse izole ederiz

    ABD ile Çin arasında yaşanan koronavirüsün kökenine dair tartışma gün geçtikçe kızışıyor.

    Pekin yönetimi, koronavirüsün kendi laboratuvarlarından yayılmadığını savunurken, ABD ise kapsamlı araştırma yapılmasını istiyor.

    DİPLOMATİK BASKI HAZIRLIĞI

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'i başka bir soruşturmayı engellememesi konusunda uyardı.

    Fox News'ten Chris Wallace'a konuşan Sullivan, Biden yönetiminin, virüsle ilgili soruşturma için daha fazla erişime izin verilmesi konusunda Pekin'e “diplomatik baskı” uygulamayı düşündüğünü dile getirdi.

    ABD: Çin i, koronavirüsün araştırılmasını engellerse izole ederiz #1

    "YA İZİN VERECEKLER YA DA..."

    Sullivan, "Ya sorumlu bir şekilde, müfettişlere bunun (koronavirüsün) nereden geldiğini bulmaları için izin verecekler ya da uluslararası toplumda tecrit ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çinli yetkililer, geçtiğimiz şubat ayında pandeminin kökenlerine ilişkin bir çalışma yürüttü.

    ABD: Çin i, koronavirüsün araştırılmasını engellerse izole ederiz #2

    ABD'NİN RAPOR ENDİŞESİ

    Koronavirüsün laboratuvardan yayıldığına dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

    Ancak Biden yönetimindeki ABD, raporun verileriyle ilgili endişeli ve bağımsız bir soruşturma yapılmasını istiyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir