ABD de kalıcı yaz saatine geçti

ABD, Türkiye'de uzun zamandır uygulanan sürekli yaz saati uygulamasını Senato'da kabul etti.

ABD Senatosu, yaz saati uygulamasının kalıcı olması için önerilen tasarıyı onayladı.

20 KASIM 2023'TE BAŞLAYACAK

Uygulamanın yürülüğe girmesi için iki aşama daha var. Temsilciler Meclisi’nde oylama ve imza için Biden’ın masasına gidecek. Tüm bu süreçlerden geçerse uygulama 20 Kasım 2023’te yürürlüğe girecek.

SENATÖR RUBİO: "BİRÇOK OLUMSUZLUĞU ÖNLEYECEK"

Türkiye’de uzun zamandır uygulanan ve eleştirilen sürekli yaz saati uygulaması, ABD’de senato tarafından onaylandı.

Senatör Rubio bu uygulamayı, suç oranları, intiharlar ve çocuk obezitesi gibi birçok olumsuzluğun azalmasına vesile olacağını söyleyerek savundu.