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    ABD' de Trump - Biden düellosunun ikinci turu iptal edildi

    Başkan Trump ve Demokrat partili rakibi Biden'ın kozlarını paylaşacağı ikinci canlı yayın tartışması iptal oldu.
    • DHA
    • 10.10.2020 - 17:47
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    ABD' de Trump - Biden düellosunun ikinci turu iptal edildi

     

    ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesi yapılacak televizyon münazarasının ikinci turu iptal edildi.

    Münazarayı organize eden Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD), Başkan Trump’a geçen hafta korona teşhisi konulmasının ardından 15 Ekim için öngörülen münazaranın ikinci turunu önlem amaçlı olarak kapalı stüdyo yerine video yoluyla gerçekleştirmeyi planlıyordu.

    TRUMP TV DÜEOLLOSU İSTEMİŞTİ

    Geçtiğimiz hafta televizyonda özel seçim yayınında  karşı karşıya gelen Donald Trump ve rakibi Joe Biden'ın 15 Ekim'de ikinci kez televizyonda kozlarını paylaşmaları planlanıyordu.

    Eski Başkan Yardımcısı Biden bu fikre sıcak bakarken, Trump'ın seçim ekibi ise sanal düelloyu kesin bir dille reddetmişti.

    Trump, koronavirüs teşhisi konduktan sonra paylaştığı Twitter mesajında Miami’deki podyumda Biden’la tartışmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemiş, “Harika olacak!” demişti.

     

    ABD de Trump - Biden düellosunun ikinci turu iptal edildi #1

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