ABD Dışişleri Bakan Antony Blinken, İsrail’e gitti

Yapılan ateşkes ardından Orta Doğu ziyaretlerine başlayan Blinken’ın ilk durağı İsrail oldu. Blinken’ın Netanyahu yanı sıra, Mahmoud Abbas ile de görüşmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesi güçlendirmeye yönelik çıktığı Orta Doğu ziyaretlerine başladı.

Perşembe gününe kadar bölgede kalması beklenen Blinken’ın ilk durağı, İsrail oldu.

Filistinlilerin bulunduğu yerleşim bölgelerine yapılan insani yardımları hızlandırmak istediği belirtilen Blinken’ın, bu ziyeretine paralel olarak İsrailli yetkililerden açıklamalar geldi.

SEVKİYATLARA İZİN VERİLECEK

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, 10 Mayıs tarihinden itibaren 11 gün boyunca meydana gelen saldırıların ardından ilk kez Gazze’nin özel sektörü için ayrılan yakıt, ilaç ve gıda ürünlerinin sevkiyatına izin verileceği belirtildi.

“TÜM UMUT VE BEKLENTİLER İÇİN MÜCADELE EDECEK”

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ABD'nin ateşkesin süreceğine ilişkin ‘tüm umut ve beklentiler’ için mücadele edeceğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, “Birinci önceliğimiz ateşkesin sürdürülmesini sağlamak ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımları ulaştırmak.” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Blinken’ın ziyaret kapsamında Batı Şeria’da bulunan Ramallah, Kahire ve Amman’a gitmesi bekleniyor.

Blinken'in Kudüs'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ramallah'ta ise Filistinli lider Mahmoud Abbas ile görüşmesi bekleniyor.