ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gitar çaldı Bakanlıkta düzenlenen bir etkinlikte gitar çalıp şarkı söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, büyük beğeni topladı.

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İHA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen “Küresel Müzik Diplomasisi Girişimi” programına katıldı.

Bakan Blinken açılış etkinliğinde blues sanatçısı Muddy Waters'ın "Hoochie Coochie Man" parçasını gitar eşliğinde seslendirdi.

"Müzik ve diplomasiyi birleştirme fırsatını veren bu geceyi kaçıramazdım"

Gitar çaldığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Blinken, şu ifadeleri kullandı:

Müzik ve diplomasiyi birleştirme fırsatını veren bu geceyi kaçıramazdım. Bakanlığın yeni Küresel Müzik Diplomasisi Girişimi'ni başlatmak büyük bir zevkti.

Küresel Müzik Diplomasisi ile müziğin barış ve demokrasiyi teşvik etmek için "diplomatik bir araç" olarak kullanılması amaçlanıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)