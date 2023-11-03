ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den bu yana üçüncü kez İsrail'de Yeniden Tel Aviv'e giden Bilnken, Gazze ile ilgili konuları ele alacak. ABD'li Bakan, rehinelere ilişkin durumun da masada olacağını söyledi.

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AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Blinken, 7 Ekim saldırılarından sonra üçüncü kez bu ülkeye gitti.

Tel Aviv'de İsrailli yetkililerce karşılanan Blinken'ın devam eden çatışmalar ve rehinelerin durumuna ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.

İsrail gezisinde masadaki başlıklar

Ziyaretinden önce açıklamalarda bulunan Blinken, Gazze'deki sivillere verilen zararı en aza indirmek için atılması gereken "somut adımları" ele alacağını söyledi.

Blinken, görüşmelerin ayrıca Gazze'nin geleceği, bölgeye daha fazla insani yardım sağlanması ve çatışmanın yayılmamasını sağlamanın yolları üzerinde yoğunlaşacağını dile getirdi.

ABD'li Bakan, seyahatin bir diğer konusunun ise 200'den fazla rehinenin serbest bırakılması olacağını anlattı.

İsrail hükümetine operasyonları 'kısa süreli durdur' çağrısı

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Blinken'in İsrail hükümetine, rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılması ve insani yardımın dağıtılması için Gazze'deki askeri operasyonların kısa süreli durdurulmasını kabul etmesi yönünde çağrıda bulunacağını söyledi.

Blinken'ın bu kapsamda 12 saatlik "geçici ateşkes" teklifini Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine sunması bekleniyor.

"Atılması gereken somut adımlardan bahsedeceğiz"

Öte yandan Blinken, açıklamasında şunları dile getirdi:

Gazze'deki erkeklere, kadınlara ve çocuklara verilen zararı en aza indirmek için atılabilecek ve atılması gereken somut adımlardan bahsedeceğiz. Burada ayrıntılara girmeyeceğim.



Filistinli bir çocuğun -erkek ya da kız- yıkılmış bir binanın enkazından çıkarıldığını gördüğümde, bu beni İsrail'den ya da başka herhangi bir yerden gelen bir çocuk kadar etkiliyor.

"İsrail'in kendini savunma hakkı var"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İsrail'in kendini savunma ve bu tarz saldırıların bir daha olmayacağını sağlama konusunda sadece hakkı değil, sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

Blinken, İsrail'in eylemlerinde sivillerin korunmasının önemine işaret ederek "Sivilleri daha iyi korumak için atılabilecek somut adımları da konuşmak istiyoruz." dedi.

Gazze'ye saldırılarda son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23’e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı.