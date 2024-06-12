ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Hamas’ın bazı talepleri uygulanabilir değil Doha'da konuşan Antony Blinken, "Hamas'ın değişiklik teklifinin bazıları uygulanamaz" dedi.

AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar'da Hamas konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Blinken, Hamas'ın ateşkes konusundaki bazı tavırlarını kabul edemeyeceklerini söyledi.

Amerikalı Bakan, Hamas Hareketi'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve mahkumların değişimine ilişkin açıkladığı öneriye "değişiklik teklif ettiğini", bunların bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının uygulanamaz olduğunu söyledi.

ABD'li Bakan Katar'da

Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Hamas'ın teklifinin bazıları uygulanamaz"

Hamas'ın değişiklik teklifinin bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının da uygulanamaz olduğunu kaydeden Blinken, Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılması ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlanması amacıyla ülkesinin "boşlukları doldurmak için arabulucularla çalışmaya devam edeceğini" belirtti.

Bakan Al Sani de Katar'ın "Amerika'nın ve tüm ortakların Gazze'deki savaşı durdurmaları için taraflara baskı yapma konusundaki rolüne güvendiğini" söyledi.

Al Sani: Tarafları bir araya getirmeye kararlıyız

Al Sani, Blinken ile Hamas'ın ve Filistinli grupların Washington'un önerisine verdiği cevabı görüştüklerini ve Gazze'deki savaşa son vermek için tarafları bir araya getirmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

İki devletli çözüm vurgusu

Katar'ın ortaklarıyla boşluğu kapatmaya ve savaşı bitirmenin en iyi yolu olarak farklılıkları çözmeye çalışmaya bağlı olduğunu dile getiren Al Sani, bölge ülkelerinin "iki devletli çözüme yol açacak, Arap girişimini temel alan bir barış planına açık" olduğunu vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)