ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiliz mevkidaşı Cameron'la Gazze'yi görüştü Blinken, David Cameron ile telefon görüşmesinde İsrail'in Filistin'e saldırıları konusunu ele aldı.

AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüşme gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

ABD-İngiltere ilişkileri masada

Blinken'ın, Dışişleri Bakanlığı'na atanan Cameron'u kutladığı belirtildi. Blinken ve Cameron, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Gazze'yi konuştular

İsrail'in Filistin'e saldırıları konusunu da ele alan Blinken ve Cameron, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılmasının artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Eski Başbakan Cameron, yeni Dışişleri Bakanı oldu

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, görevden alınan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yerine getirilerek ülkenin yeni İçişleri Bakanı olmuştu.

Ülkede 7 yıldır siyasetin dışında kalan eski Başbakan Cameron da Dışişleri Bakanlığından boşalan göreve getirilerek aktif siyasete geri dönmüştü.

Başbakanlıktan istifa etti

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016'da yapılan referandum, 1973'ten bu yana üyesi olduğu AB'den ayrılması (Brexit) yönünde sonuçlanmıştı.

Ülkede 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmış, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmaması için kampanya yürüten dönemin Başbakanı Cameron, istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Cameron, 2020'ye kadar sürdürmesi gereken Başbakanlık görevini İçişleri Bakanı Theresa May'e devretmiş, eylül ayında milletvekilliğinden de istifa ederek 50 yaşında emekliye ayrılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)