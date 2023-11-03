ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Çatışmada yeni cepheler açılmamalı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da sivilleri koruması gerektiğini belirtirken, çatışamda yeni cephelere en başından beri karşı olduklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'deki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail yönetimine sivillerin korunmasına yönelik çağrılarını yineleyen Blinken, şunları söyledi:

Görüşmelerinde, İsrail'in "meşru müdafaa hakkına" güçlü desteklerini dile getirdiklerini belirten Blinken, ABD Kongresinin İsrail'e ek destek konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"Batı Şeria'da da siviller korunmalı"

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in eylemlerinde uluslararası insani hukuka uyulması gerektiğini söylediğini anımsatarak

Sadece Gazze'de değil aynı zamanda Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum. (Batı Şeria'da) Burada, Filistinlilere yönelik kışkırtmalar ve aşırıcı şiddet durdurulmalıdır ve sorumlularından hesap sorulmalıdır.

ifadelerini kullandı.

"İkinci veya üçüncü bir cephe açılmamalı"

Hizbullah ve Lübnan konusundaki bir soruya yanıt olarak Blinken, "Bu çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz." diye konuştu.

Blinken, Gazze'de çok taraflı bir güç oluşturulması konusunda bir konuşma olup olmadığına ilişkin soruya ise "Gazze'de 7 Ekim öncesi statükoya dönülmemeli ve dönülemez. Bu kabul edilemez." yanıtını verdi.

"İsrail, Gazze'nin kontrolünü üstlenemez"

Hamas'ın, Gazze'nin yönetiminde olmasının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Blinken, "İsrail'in de Gazze'nin kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenemeyeceğini biliyoruz." dedi.

Blinken, "İsrail'in böyle bir niyeti de olmadığını" belirterek "Bu konuda birçok olasılık var ama bu konuda detay vermek için henüz çok erken." ifadesini kullandı.