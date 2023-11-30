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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail, Gazze'de sivillere zarar vermemeli

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail, Gazze'de sivillere zarar vermemeli Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in Savaş Kabinesi ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in kendini uluslararası hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkı olduğunu, ancak Gazze'de sivillerin zarar görmemesi gerektiğini belirtti.