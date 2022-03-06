ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ukrayna, Rusya'ya karşı kazanabilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş 11. gününe girerken, Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi sürüyor. Başkent Kiev'in kuşatılmasına yönelik hazırlıklar halen sürerken, Kiev'in düşmesinin savaşın kaderini belirleyeceği tahmin ediliyor.

Ukrayna, Rusya'ya karşı tüm kanallar aracılığı ile batılı devletlerden askeri yardım talebinde bulunsa da ABD'nin başı çektiği NATO'dan gelen yardımlar, hafif silahları geçmedi. Buna karşın Batılı ülkelerin Ukrayna'nın kazanacağına dair açıklamaları sürüyor.

BLİNKEN: "UKRAYNA SAVAŞI KAZANABİLİR"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BBC'ye verdiği demeçte Rusya-Ukrayna savaşında son durumu değerlendirdi.

Blinken, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına ikna oldum." dedi.

Blinken, Ukrayna halkının direnişini takdir ederken, "Eğer Rusya'nın amacı hükümeti yıkmak ve kendi kukla rejimini kurmaksa bunu bir şekilde 45 milyon Ukraynalı reddedecektir." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ, RUSLARIN PLANLADIĞI GİBİ GİTMEDİ"

Savaşın Rusların planladığı gibi gitmediğine işaret eden Blinken, uluslararası toplumun Ukrayna'ya yardım edebilmek için elinden gelen her şeyi yaparak, Rusya'nın başlattığı savaşı sonlandırmak için baskı uyguladığını kaydetti.

Rus güçlerinin giderek artan şekilde sivillere yönelik "acımasız yöntemler" kullandığını vurgulayarak, "Bizi endişelendiren şey savaşın daha da şiddetlenmesidir. Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik, su ve doğalgaz şebekelerini hedef aldığını görüyoruz. Bu tarz yöntemleri daha fazla görebiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile Polonya sınırında.

"RUSYA'DA YÖNETİMİ RUS HALKI DEĞİŞTİREBİLİR"

ABD'nin Rusya'da yönetimi değiştirmek suretiyle Ukrayna'nın işgaline son vermeye çalışmayacağını kaydeden Blinken, bunun kendilerinin işi olmadığını ancak Rus halkının kendi liderliğine karar verebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'da savaşın son hali