ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın katıldığı toplantıda Julian Assange protestosu Aktivistler, Blinken'ın yer aldığı sahneye çıkarak Assange'a destek gösterisi yaptı. İsrail'in öldürdüğü muhabir Akile de hatırlatıldı.

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuk olduğu toplantı, protestolara sahne oldu.

Basın özgürlüğüne ilişkin raporun ele alındığı toplantıda bir grup, 2019'dan bu yana İngiltere'de tutuklu olan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılmasını istedi.

Blinken'ın olduğu sahneden protesto

Ellerinde pankartlarla Blinken'ın olduğu sahneye çıkan protestocular, Assange'a destek verdi.

Protestoculardan biri, sahneden indirildiği sırada Blinken'ın oturduğu sandalyeyi çekmeye çalıştı.

Korumaları devreye girdi

Aktivistler ayrıca, İsrail askerinin öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile ile ilgili duruma dikkati çekti.

VoA'nın haberine göre, devreye giren Blinken'ın korumaları, aktivistleri sahneden uzaklaştırdı. O sırada ABD'li Bakan, korumalarından sakin olmalarını istedi.

Assange'ın dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayınlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

ABD'nin iade talebine ret

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Duruşmaların ardından 4 Ocak 2021'de Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağı, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle "gerçek bir risk altında" olduğu gerekçesiyle ABD'nin iade talebi reddedilmişti. ABD ise karara itiraz etmişti.

ABD, temyizi kazanabilmek için WikiLeaks kurucusunun yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını ülkesi Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Alt mahkemenin kararı bozuldu

Savunma ekibi ise CIA'in, Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde saklandığı sırada kaçırma ve öldürme planı yaptığına ilişkin haberleri dayanak göstererek can güvenliğine vurgu yapmıştı.

10 Aralık 2021'de Yüksek Mahkeme, verilen teminatları yeterli bularak alt mahkemenin kararını bozmuş ve Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Bunun üzerine Assange'ın savunma ekibi, davayı Yargıtay'a taşımak için Yüksek Mahkeme'ye izin başvurusunda bulunmuştu.​​​​​​​ Yargıtay da 14 Mart’ta verdiği kararla Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazını reddetmişti.

Söz konusu kararın ardından, dava dosyasının önce yerel mahkemeye ardından da nihai karar için İçişleri Bakanı Priti Patel'in önüne gideceği belirtilmişti.