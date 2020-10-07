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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: ABD, El Bab'a düzenlenen terörist saldırıyı kınıyor

    Mike Pompeo, ABD'nin El Bab'a düzenlenen terörist saldırıyı kınadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 15:31
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: ABD, El Bab'a düzenlenen terörist saldırıyı kınıyor

    Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlenmişti.

    Hain saldırı sonucu bölgede geniş çaplı maddi zarar oluşmuş,14 sivil yaşamını yitirmişti.

    Patlamanın etkisi ile 50 sivil ise yaralanmıştı.

    ABD SALDIRIYI KINADI

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaşanan olayın ardından açıklama yaptı.

    Pompeo, Suriye'de düzenlenen terörist saldırının ABD tarafından kınandığını duyurdu.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: ABD, El Bab a düzenlenen terörist saldırıyı kınıyor #1

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: ABD, El Bab a düzenlenen terörist saldırıyı kınıyor #2

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