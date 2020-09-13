Mike Pompeo, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış müzakereleri için Taliban'ın Siyasi İşler Bürosu Başkanı Molla Birader ve beraberindeki Taliban heyeti ile bir araya geldi.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış müzakereleri, yıllardır süren savaşı sona erdirmek amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Doha'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afgan heyetinin yanı sıra Taliban'ın Siyasi İşler Bürosu Başkanı Molla Birader ve beraberindeki Taliban heyeti ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cale Brown, görüşme ile ilgili açıklamada bulunarak; başlayan müzakereleri "tarihi" olarak niteledi.

Brown, görüşmede Pompeo'nun Taliban liderlerine müzakereleri kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

AFGAN HEYETİ İLE DE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Sözcü Brown, Bakan Pompeo'nun Doha'da Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakan Vekili Muhammed Hanif Atmar ve Afgan heyetinin diğer üyeleri ile bir araya geldiğini belirtti.

Brown, Pompeo'nun, Afgan yönetiminin ülkedeki savaşı sona erdirmek için gösterdiği çabalarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Taliban liderleri görüştü ViDEO

"BARIŞ SÜRECİNDE TARİHİ AN"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de, Doha'da başlayan müzakerelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Afgan barış müzakerelerinin başlaması Afgan barış sürecinde tarihi bir andır ve Başkanın (Trump) Güney Asya Stratejisi'ni ileri taşımak için önemli bir adımdır." ifadelerine yer verdi.

Esper, bu sürecin Afganların öncülük ettiği kalıcı bir çözüm için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.