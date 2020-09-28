ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü

İki isim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldı. Pompeo, daha sonra Başbakan Miçotakis ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Pompeo, Yunanistan programının ilk durağı olan Selanik kentinde, mevkidaşı Dendias ile savunma, enerji iş birliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü.

Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında anlaşma imzalanması bekleniyor.

MİÇOTAKİS İLE BİR ARAYA GELECEK

Diğer yandan Pompeo'nun ziyaretine tepki amacıyla bu akşam Selanik'te protesto düzenlenecek.

Bu kentteki temaslarının ardından Girit Adası'nda Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelecek Pompeo, yarın sabah Girit'teki Suda Donanma Üssü'nü ziyaret ederek Miçotakis ile ortak basın açıklaması yapacak.