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    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul’da

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul’a geldi.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 19:40
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 19:42
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    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul’da

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul’a geldi.

    İstanbul Havalimanı'na özel uçakla gelen Pompeo’yu ABD İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.

    KONSOLOSLUK YETKİLİLERİ KARŞILADI

    Karşılamanın ardından Pompeo, yetkililerle birlikte havalimanından ayrıldı.

    Öte yandan uzun araç kuyrukları oluştu.

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul’da VİDEO

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